Bowman (Fed): “Tassi più alti se inflazione e mercato del lavoro restano forti”

La Federal Reserve potrebbe dover aumentare ulteriormente i tassi d’interesse e mantenerli più alti per un certo periodo se le pressioni sui prezzi negli Stati Uniti non si attenuano e se il mercato del lavoro non mostra segni di rallentamento. Ad affermarlo è la governatrice Michelle Bowman.

“Se l’inflazione rimane alta e il mercato del lavoro rimane solido, è probabile che sia necessario un ulteriore inasprimento della politica monetaria per raggiungere una posizione restrittiva sufficiente”, ha detto Bowman. “Mi aspetto inoltre che il nostro tasso di politica debba rimanere sufficientemente restrittivo per un certo periodo al fine di ridurre l’inflazione e creare le condizioni che sosterranno un mercato del lavoro solidamente forte”.

Bowman ha chiarito che prenderà in considerazione i dati previsti prima della riunione della Fed del 13-14 giugno sulla definizione dei tassi per determinare la sua opinione sulla politica monetaria. L’ufficiale è alla ricerca di “prove coerenti che l’inflazione sia su un sentiero discendente”.

I prezzi al consumo sono aumentati del 4,9% rispetto all’anno precedente ad aprile, come mostrano i dati di mercoledì, la prima lettura inferiore al 5% in due anni. Escludendo cibo ed energia, anche il cosiddetto tasso di inflazione core si è moderato al 5,5%. Sebbene la Fed utilizzi un parametro diverso per misurare i movimenti annuali dei prezzi – l’indicatore delle spese personali di consumo – tutte le misure sono più che doppie rispetto al suo obiettivo del 2%.

Un rapporto separato della scorsa settimana ha mostrato che l’assunzione di lavoratori negli Stati Uniti e l’aumento dei salari dei lavoratori hanno accelerato il mese scorso, con il tasso di disoccupazione al 3,4%. “L’inflazione rimane troppo alta e le misure di inflazione core sono rimaste persistentemente elevate, con una disoccupazione in calo e una crescita salariale in corso”, ha detto Bowman. I più recenti rapporti su CPI e occupazione “non hanno fornito prove coerenti che l’inflazione sia su un sentiero discendente”.

I funzionari della Fed hanno portato avanti cinque punti percentuali di aumenti del tasso d’interesse in poco più di un anno, la loro campagna di inasprimento più aggressiva dagli anni ’80. “La nostra posizione politica è ora restrittiva, ma se sia sufficientemente restrittiva da ridurre l’inflazione rimane incerto”, ha affermato Bowman.