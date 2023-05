Le Borse europee aprono la prima seduta della settimana in rialzo in scia all’intesa raggiunta sul fronte del tetto del debito Usa. Nei primi istanti di scambi il Dax di Francoforte e il Cac40 di Parigi avanzano di circa mezzo punto percentuale, mentre la Borsa di Londra oggi resterà chiusa per festività. Resterà chiusa per festività anche Wall Street per il ‘Memorial Day’.