Borse europee miste in avvio, occhio ai dati macro

Avvio di contrattazioni misto in Europa. La giornata è partita in calo il Cac40 che cede lo 0,46% ma anche per l’inglese Ftse 100 che perde lo 0,11% al rientro dalla pausa di ieri per il Bank Holiday. Strappa invece un segno positivo il Dax di Francoforte che ora sale di un +0,19 per cento.

Negli Usa si guarda ancora alle notizie in arrivo sul tetto del debito, con oramai pochi giorni per dare il via libera a una legge che sospenda il limite e permetta al Tesoro di far fronte agli impegni finanziari. Lato macro da monitorare l’indice dei prezzi alla produzione e il fatturato industriale per l’Italia. Per la zona euro in uscita i vari indici di fiducia. Dagli Usa in arrivo l’indice dei prezzi delle case, il Dallas Fed e la fiducia dei consumatori.