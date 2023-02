Borse europee in rosso dopo le vendite di ieri a Wall Street

Partenza negativa in Europa con tutti i principali indici che avviano la seduta sotto il livello di parità. L’indice EuroStoxx50 si trova al momento in calo dello 0,24% trovandosi cosi a quota 4.239 punti; mentre a Piazza Affari l’indice Ftse Mib avvia le contrattazioni in calo dello 0,26% a quota 27.337 punti.

Debolezza generalizzata con l’indice tedesco Dax40 in calo dello 0,18%, ma anche sull’Ibex35 spagnolo (-0,6%) e sul Cac40 francese (-0,37%)

Sul fronte dati macroeconomici, l’agenda di oggi prevede oltre l’indice Ifo tedesco, l’uscita del dato preliminare sull’inflazione armonizzata per l’Italia.