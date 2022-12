Borse europee in rialzo dopo la pubblicazione del dato sull’inflazione Ue in calo

Apertura positiva delle borse europee che avviano le contrattazioni in territorio positivo dopo l’uscita di ieri di un dato più confortante sull’inflazione europea che si è attestata al 10% dal precedente 10,6%.

In questo contesto l’indice europeo EuroStoxx50 si trova al momento in rialzo dello 0,78% trovandosi così a quota 4.000 punti; mentre a Piazza Affari l’indice Ftse Mib balza dello 0,72% superando così i 24.700 punti. Acquisti generalizzati. L’indice tedesco Dax 30 si trova in positivo dell’1%, mentre il Cac40 francese si trova al momento in rialzo dello 0,5%.

Infine, scende di oltre il 4% lo spread Btp/Bund che al momento si trova a quota 187 punti base.