Borse europee in calo in attesa degli indici Pmi

Partenza negativa in Europa con tutti i principali indici del Vecchio Continente che avviano le contrattazioni sotto la parità. Sul sentiment degli operatori pesano ancora le tensioni nel comparto bancario a livello globale.

In questo contesto, l’indice Euro Stoxx50 avvia l’ultima seduta della settimana in calo dell’1,2% a quota 4.156 punti; mentre a Piazza Affari l’indice Ftse Mib si trova dopo pochi minuti dall’avvio delle contrattazioni in calo dell’1,3% trovandosi così a quota 26.138 punti.

Debolezza generalizzata con l’indice Dax40 di Francoforte in calo dello 0,54%, ma anche sull’Ibex35 spagnolo (-1,14%) e sul Cac40 francese (-1%).

Sul fronte obbligazionario lo spread Btp/Bund avvia le contrattazioni in rialzo di quasi il 2% verso i 190 punti base; mentre il rendimento del decennale italiano si trova al momento poco sotto al 4%.

L’agenda macroeconomica di oggi prevede il dato preliminare di marzo degli indici Pmi manifatturiero, servizi e composito di Eurozona, Francia, Germania, Gran Bretagna e degli Stati Uniti.