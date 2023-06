Borse europee aprono giugno in rialzo, oggi test inflazione Ue

Partenza in rialzo per le principali Borse europee nella prima seduta del mese di giugno. Sotto la lente diversi dati macro, ma anche il via libera da parte della Camera dei Rappresentanti del Congresso degli Stati Uniti al Fiscal Responsibility Act, ovvero il testo dell’accordo raggiunto nel fine settimana tra il presidente americano Joe Biden e lo Speaker repubblicano della Camera Kevin McCarthy.

L’intesa, volta ad alzare il tetto sul debito Usa, è stato approvato dalla Camera con 314 voti favorevoli e 117 contrari. Adesso la parola passa al Senato, con ui tempi che sono serrati per mandare la legge definitiva alla firma di Biden prima della data del 5 giugno.

A livello macro in arrivo oggi l’inflazione nella zona euro. Si tratta della lettura preliminare di maggio, attesa in rallentamento al 6,3 per cento. Oggi verranno diffuse anche le minute della Banca centrale europea (Bce). Per gli Stati Uniti, primo test con i dati sul mercato del lavoro: in uscita il sondaggio Adp. Da monitorare anche l’indice Ism manifatturiero.