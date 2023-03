Borse europee all’insegna degli acquisti in attesa del dato sull’inflazione in Germania

Avvio positivo in Europa con tutti i principali indici che avviano la seduta e il mese di marzo all’insegna della positività. Il focus degli operatori rimane sul livello di inflazione che nelle ultime rilevazioni è tornata a salire, destando una certa preoccupazione sulle prossime mosse delle banche centrali.

L’indice Euro Stoxx 50 avvia le contrattazioni in rialzo dello 0,5% a quota 4.260 punti, mentre a Milano l’indice Ftse Mib si trova al momento a quota 27.544 punti mostrando un progresso dello 0,24%.

Acquisti generalizzati con l’indice Dax di Francoforte in rialzo dello 0,43%, ma anche sul Cac 40 francese in positivo dello 0,45%.

Sul fronte obbligazionario, lo spread Btp/Bund si trova stabile a 182 punti base, mentre il rendimento del decennale italiano avvia la seduta al 4,53%.

Il calendario economico di oggi prevede diversi appuntamenti di spicco a partire dal dato sull’inflazione che è tronata a salire in Europa (lo abbiamo visto ieri con l’uscita dei dati in Spagna e Francia), oggi è atteso il dato in Germania.

In programma anche gli indici Pmi e le scorte di petrolio negli Stati Uniti.