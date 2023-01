Borse europee all’insegna degli acquisti. Ftse Mib di nuovo a 26.000 punti

Avvio sostanzialmente positivo in Europa con tutti i principali indici che dopo pochi minuti di contrattazione si trovano al di sopra della parità. L’indce EuroStoxx50 si trova al momento a quota 4.176 punti in rialzo dello 0,66%, mentre a Milano l’indice Ftse Mib avvia le contrattazioni in area 26.000 punti in rialzo dello 0,48%. Positività anche sull’Ibex35 spagnolo (+0,48%), ma anche sul Cac40 francese in rialzo dello 0,73%.

Infine, lo spread Btp/Bund avvia le contrattazioni a 182 punti base in calo dell’1,14%.