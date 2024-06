Borse cinesi in calo: Hong Kong chiude a -0,5%, Shanghai cede lo 0,4%

Le borse cinesi hanno chiuso la giornata in calo, con gli investitori che continuano a monitorare la situazione economica del paese. Alla Borsa di Hong Kong, l’indice Hang Seng è sceso dello 0,5%, chiudendo a 18.335,32 punti. Questo calo è avvenuto in seguito alla decisione di mantenere invariati i tassi di prestito di riferimento, una mossa che ha deluso le aspettative di coloro che speravano in misure di stimolo per rilanciare l’economia.

Anche gli altri principali indici cinesi hanno registrato performance negative. L’indice composito della Borsa di Shanghai ha perso lo 0,4%, chiudendo a 3.005,44 punti, mentre l’indice della Borsa di Shenzhen ha subito una flessione dell’1,9%. Gli investitori sono ora in attesa di eventuali interventi governativi che possano favorire una ripresa economica più robusta. La mancanza di nuove misure di stimolo potrebbe continuare a pesare sul sentiment del mercato nei prossimi giorni.