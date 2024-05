Borse Cina, chiusura in ribasso: Shanghai -1,3% e Hang Seng -1,7%

Le borse cinesi hanno chiuso la giornata in ribasso, seguendo l’andamento negativo di Wall Street e le crescenti preoccupazioni sui tassi di interesse dopo le ultime dichiarazioni della Federal Reserve. Le rinnovate tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina hanno ulteriormente aggravato la situazione.

Contrariamente a Tokyo, dove i conti di Nvidia hanno avuto un impatto positivo, l’indice della Borsa di Shanghai ha chiuso a 3.116,39 punti, segnando un calo dell’1,3%. L’indice composito di Shenzhen ha registrato una perdita dell’1,7%, chiudendo a 1.754,06 punti. Anche le azioni di Hong Kong hanno subito un ribasso, con i principali titoli tecnologici che hanno registrato perdite significative.

L’indice di riferimento Hang Seng è sceso dell’1,7%, chiudendo a 18.868,71 punti, mentre l’indice Hang Seng Tech ha registrato un calo del 2,4%. In particolare, Alibaba ha perso il 5,2% dopo che i media hanno riportato che l’azienda sta valutando la vendita di 5 miliardi di dollari in obbligazioni convertibili. JD.com ha chiuso in ribasso del 4,1%.

I titoli dei semiconduttori sono stati anch’essi colpiti, con Xinyi Solar che ha perso il 2,7%.