Borse: Asia in rialzo in attesa dell'inflazione USA, Nikkei (+0.9%)

Borse asiatiche in territorio positivo in seguito alla chiusura sopra la parità di Wall Street. Occhi puntata sull’inflazione USA (l’indicatore preferito della FED, il PCE index) oggi, in uscita alle 14:30

L’indice cinese lo Shanghai Composite Index sale dello 0,3% a 3.269,83 e l’Hang Seng di Hong Kong viaggia sopra la parità (+0,5%) a 20.419 punti.

Mentre la borsa di Tokyo ha registrato la performance migliore, con il Nikkei in rialzo dello 0,9% sostenuta dai dati del governo hanno mostrato un rimbalzo della produzione industriale e un aumento delle vendite al dettaglio a febbraio.

In Giappone il tasso di disoccupazione è salito al 2,6% a febbraio, in aumento dello 0,2% rispetto alla rilevazione precedente. Secondo lo Statistics Bureau nipponico.

Inflazione USA

Il dato di febbraio relativo all’indice dei prezzi della spesa per consumi personali (PCE) sarà pubblicata venerdì alle 14:30.

Secondo le stime di Dow Jones, il PCE core registrerà una crescita dello 0,4% su base mensile e un rialzo del 4,7% su base annuale.

Ricordiamo che il PCE è l’indicatore preferito della Federal Reserve per più motivi. Il presidente della Fed di St. Louis, Jim Bullard, indica tre ragioni principali: in primo luogo, i pesi della spesa nel PCE si adeguano man mano che i consumatori sostituiscono alcuni dei loro beni e servizi. In secondo luogo, il PCE ha una copertura più completa di beni e servizi rispetto al CPI. Infine, i dati storici del PCE possono essere rivisti, ha spiegato.