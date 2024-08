Borsa Tokyo chiude in rialzo, +3,45% per il Nikkei

Chiusura in deciso rialzo per il Nikkei che riapre oggi dopo la chiusura per festività. L’indice Nikkei ha terminato le contrattazioni in crescita del 3,45% a 36.232,51 punti. Uno slancio decisamente positivo guidato dal settore finanziario e da quello tecnologico.

Intanto, secondo quanto anticipato da Reuters, che cita fonti governative, il Parlamento giapponese potrebbe convocare per la prossima settimana una sessione speciale per discutere la decisione della Banca of Japan di aumentare i tassi di interesse il mese scorso.

A livello macro, l’indice dei prezzi alla produzione del Giappone è aumentato del 3% a luglio rispetto all’anno precedente, salendo a un ritmo più veloce rispetto al 2,9% di giugno.