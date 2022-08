Borsa Milano parte bene, rally di Enel e delle altre utility

Prevalenza degli acquisti a Piazza Affari dopo il breve break di Ferragosto. Il Ftse Mib segna dopo i primi scambi +0,47% a 23.078 punti . Tra i singoli titoli scatto di Terna (+1,77%), Enel (+1,7%) e Italgas (+1%) che si accodano al rally di tutto il settore utility Ue. Ieri la Germania ha annunciato una tassa sul gas per famiglie e imprese per il prossimo inverno e che ammonterà a 2,4 centesimi di euro per kilowattora.

Bene anche Stm (+1,45%) e Campari a +1,05%. Di contro soffre ENI (-0,96%) complice la nuova discesa dei prezzi del petrolio.

In generale sui mercati continua ad esserci un certo ottimismo circa la possibilità che la Federal Reserve si mostri più morbida nell’alzare i tassi nei prossimi mesi e si eviti un atterraggio duro dell’economia. Ieri intanto la banca centrale cinese ha tagliato i tassi di prestito chiave con una mossa a sorpresa per rilanciare la domanda dopo che l’economia ha rallentato inaspettatamente a luglio.

Oggi attesa per l’indice Zew tedesco mentre sul fronte societario focus sul risultati delle big retail Usa, Walmart e Home Depot.