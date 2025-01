Borsa di Tokyo in calo: Nikkei perde l’1,4%

ìLa Borsa di Tokyo ha chiuso in deciso calo, influenzata dalle vendite che hanno colpito i titoli legati al comparto dei chip e all’industria pesante. L’indice Nikkei ha registrato una perdita dell’1,4%, fermandosi a 39.016,87 punti. Questo calo è stato in parte mitigato dai rialzi nel comparto immobiliare, con l’indice allargato Topix che ha terminato invariato a 2.756,90 punti.

Tra i titoli più colpiti, Advantest ha visto un calo dell’11%, mentre SoftBank Group e Mitsubishi Heavy Industries hanno perso rispettivamente il 5,2% e il 7%. Queste perdite sono state influenzate dalle vendite sui titoli statunitensi dei chip, in particolare per la società cinese DeepSeek, nota per aver sviluppato il suo modello di intelligenza artificiale utilizzando chip meno avanzati rispetto ai concorrenti americani.