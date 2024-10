Borsa di Tokyo in calo: Nikkei chiude a -0,69%

La borsa di Tokyo ha concluso la giornata con un ribasso, penalizzata dalla cattiva performance dei titoli dei semiconduttori. Questo settore ha risentito dei risultati negativi del gigante taiwanese Tsmc, che hanno avuto un impatto significativo sul mercato. L’indice Nikkei ha chiuso con una perdita dello 0,69%, stabilizzandosi a 38.911,19 punti, mentre l’indice Topix è sceso dello 0,11% a 2.687,83 punti.

Tra le aziende giapponesi, Disco ha chiuso in ribasso dell’1,46%, seguita da Advantest (-0,60%), Renesas (-0,61%) e Tokyo Electron (-3,20%). In controtendenza, i produttori di energia hanno registrato significativi guadagni, con Kansai Electric Power in crescita del 5,19% e Tokyo Electric Power del 3,82%, dopo aver ottenuto il via libera per continuare le operazioni nel più vecchio reattore nucleare del Giappone.