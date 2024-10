Borsa di Hong Kong in rialzo del 2,82% dopo le misure economiche di Pechino

La giornata di oggi ha visto la borsa di Hong Kong spiccare come l’unica piazza aperta in Cina, in seguito alla chiusura simultanea dei mercati di Shanghai e Shenzhen. Questo scenario ha permesso a Hong Kong di catalizzare l’attenzione degli investitori, spinta dall’ottimismo generato dalle recenti misure di stimolo economico annunciate da Pechino la settimana scorsa.

A conclusione della sessione, l’indice Hang Seng ha registrato un significativo balzo in avanti, toccando i massimi degli ultimi 22 mesi con un incremento del 2,82%, chiudendo a 22.736 punti. Questo rialzo segue un trend positivo iniziato la scorsa settimana, durante la quale l’indice ha messo a segno un rally del 12%, il più consistente dal 2009.