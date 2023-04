Borsa: De Nora cede circa il 4% a Piazza Affari

Cede terreno in Borsa oggi De Nora che al momento della scrittura a Piazza Affari segna una flessione di circa il 4% a 17,74 euro. Asset Company 10 srl, società interamente controllata da Snam, Federico De Nora e Norfin, hanno concluso la vendita di 11,5 milioni di azioni ordinarie di Industrie De Nora al prezzo di 17,08 euro per azione per un corrispettivo complessivo di circa 196 milioni di euro.

Rispetto alla quota inizialmente offerta di circa 10 milioni di azioni ordinarie, la vendita è stata incrementata a seguito dell’elevata richiesta degli investitori.