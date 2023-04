Bonus edilizi: accordo Intesa-Luiss per ricessione 60 milioni di euro di crediti fiscali

Accordo tra Intesa Sanpaolo e l’Università Luiss Guido Carli per la ricessione dei crediti fiscali legati ai Bonus Edilizi e al Superbonus per un valore fiscale pari a 60 milioni di euro. Intesa Sanpaolo ha acquisito oltre 16 miliardi di crediti fiscali, pari al 50% del mercato, che corrispondono a circa 200.000 pratiche evase per oltre 70.000 clienti associati ad oltre 160.000 immobili riqualificati sul territorio nazionale.