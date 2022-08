Bollettino Bce: “nuovo TPI garantirà ordinata trasmissione orientamento di politica monetaria”

“Il consiglio direttivo è pronto ad adeguare tutti gli strumenti nell’ambito del suo mandato per assicurare che l’inflazione si stabilizzi sull’obiettivo del 2 per cento nel medio termine. Il nuovo TPI garantirà l’ordinata trasmissione dell’orientamento di politica monetaria in tutta l’area dell’euro mentre il Consiglio direttivo continua ad adeguare tale orientamento per far fronte all’elevata inflazione”. E’ quanto emerge nel bollettino economico della Banca centrale europea (Bce) diffuso stamattina.