Bitcoin supera temporaneamente i $50.000

Il Bitcoin ha momentaneamente superato la soglia dei $50.000 per la prima volta in oltre due anni, con un picco di $50.379 per poi tornare leggermente sotto, in area $49.930.

La cryptovaluta ha triplicato il proprio valore dall’inizio dell’anno scorso, in seguito ad un calo del 64% nel 2022. Il Bitcoin resta comunque circa $19.000 sotto il proprio massimo storico, raggiunto nel novembre 2021, oltre 67.700 dollari.

La recente ripresa è stata guidata dall’ottimismo per il fatto che l’approvazione degli ETF basati sul Bitcoin negli Stati Uniti possa portare ad una maggiore accettazione dell’asset.