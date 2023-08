Biden punta a ridurre i costi dei farmaci negli Usa

Bristol-Myers Squibb, Johnson & Johnson, AstraZeneca ed Eli Lilly sono tra i primi giganti farmaceutici colpiti dal Medicare, il programma sanitario degli Stati Uniti per abbassare il costo dei medicinali e aiutare circa 65 milioni di anziani. Il governo prevede che i prezzi siano ridotti in media della metà. I primi tagli entreranno in vigore nel 2026.

La capacità degli Stati Uniti di negoziare i prezzi dei farmaci era stata vietata dalla legge del 2003, con la quale è stato istituito il programma Medicare Part D, che copre parte dei costi dei farmaci per gli anziani. Tuttavia, l’Inflation Reduction Act di Biden, convertito in legge un anno fa in risposta all’indignazione pubblica per i costi dei medicinali negli Usa, i più alti del mondo, ha reso obbligatorie le negoziazioni.