Biden: “Con default, 8 mln di posti di lavoro a rischio”

“Se l’America dovesse andare in default, quasi otto milioni di americani perderebbero il posto di lavoro e gli Usa scivolerebbero in recessione. Non è un’opzione”.

Così il presidente statunitense Joe Biden in un tweet postato prima della partenza verso il Giappone per il G7 di Hiroshima. Per facilitare la risoluzione della crisi, il numero uno della Casa Bianca ha tagliato il piano di viaggio, al fine di rientrare prima a Washington e cercare un accordo con i repubblicani che scongiuri lo scenario peggiore.

Senza un aumento del tetto del debito, come ricordato dal Segretario al Tesoro Janet Yellen, gli Stati Uniti potrebbero fare default l’1 giugno, scatenando una “tempesta economica e finanziaria senza precedenti”.

Ieri Biden ha incontrato il presidente della Camera Kevin McCarthy, ma l’accordo fra le parti resta lontano.