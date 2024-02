Berlusconi: Villa Certosa in vendita per 500 milioni di euro

Si apre un nuovo capitolo per Villa Certosa, la lussuosa proprietà di Silvio Berlusconi situata sulla Costa Smeralda, in Sardegna. Fonti vicine alla famiglia Berlusconi hanno rivelato che i figli dell’ex premier hanno deciso di mettere in vendita la villa per un importo di 500 milioni di euro.

La notizia è stata riportata dal Financial Times, che cita tre persone a conoscenza dell’operazione. Il prezzo richiesto per Villa Certosa è significativamente superiore a quello stimato nel 2021. Solo lo scorso anno, infatti, la valutazione della proprietà si aggirava intorno ai 260 milioni di euro.