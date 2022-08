Bed Bath & Beyond crolla del 44%, Ryan Cohen completa la vendita pianificata della sua quota

Brusco calo per le azioni Bed Bath & Beyond, scese del 44,6% nell’after hours dopo aver segnato un calo di quasi il 20% durante la normale sessione di trading di ieri. L’investitore attivista Ryan Cohen, co-fondatore di Chewy e presidente di GameStop, ha ceduto la sua posizione nel rivenditore Bed Bath & Beyond. Secondo un filing alla SEC la RC Ventures di Cohen ha ceduto le sue azioni martedì e mercoledì a un range di prezzo compreso tra $ 18,68 per azione e $ 29,22 per azione. RC Ventures ha anche venduto le sue opzioni call. Cohen aveva dichiarato in un Form 144 nei giorni scorsi che intendeva vendere le sue partecipazioni nella meme stock.

Cohen aveva acquistato più di 7 milioni di azioni e opzioni call di Bed Bath & Beyond all’inizio di quest’anno. Cohen aveva acquistato le sue azioni di Bed Bath & Beyond a una media di circa $ 15,34 per azione. Secondo i calcoli della CNBC, Cohen ha guadagnato circa $ 59 milioni.