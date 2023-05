Bce: lotta all’inflazione pone rischi per sistema finanziario

La lotta della Bce contro l’inflazione ostinatamente elevata sta evidenziando fragilità nel sistema finanziario che diventano sempre più difficili da ignorare. Lo afferma l’istituto nel rapporto semestrale sulla Stabilità Finanziaria, sottolineando che l’aumento dei tassi d’interesse sta mettendo alla prova la resilienza di famiglie, aziende, governi e mercati immobiliari. Ciò rende i mercati vulnerabili a possibili squilibri.

“La stabilità dei prezzi rimane fondamentale per preservare in modo duraturo la stabilità finanziaria”, ha scritto il Vicepresidente della BCE, Luis de Guindos, nell’introduzione del rapporto.

“In tutte queste sfide, la resilienza delle banche dell’area euro è stata notevole, ma non deve dar luogo a compiacenza”, ha affermato Guindos. Le banche sono state sostenute da solide posizioni di capitale e liquidità che ora devono essere preservate, secondo la Bce. Le autorità dovrebbero mantenere in vigore i cuscinetti di capitale macroprudenziali, mentre alcuni paesi potrebbero anche prendere in considerazione “incrementi mirati”, ha aggiunto.

Data l’elevata esposizione ai rischi per la crescita economica e le recenti tensioni di mercato, le banche dovrebbero astenersi dall’aumentare la distribuzione di utili e concentrarsi invece sul mantenimento della resilienza. “Rafforzare l’unione bancaria – e in particolare compiere progressi su un sistema comune di garanzia dei depositi europeo – rafforzerà la capacità del sistema finanziario dell’area euro di resistere ai rischi in futuro”, ha concluso Guindos.