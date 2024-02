Bce: aumento record fallimenti aziendali nell’area euro

Nel corso del secondo e terzo trimestre del 2023, l’indice che misura le dichiarazioni di fallimento delle imprese all’interno dell’area euro ha registrato un picco senza precedenti, superando i valori osservati prima della pandemia. Questo evento segna un record dall’introduzione dell’indicatore nel 2015. L’analisi effettuata dalla Banca Centrale Europea (BCE) attraverso la Survey on the access to finance of enterprises (Safe) ha messo in luce come, all’interno dei quattro maggiori paesi dell’eurozona, Italia e Germania siano i Paesi con la percentuale più alta di imprese considerate vulnerabili, raggiungendo entrambi il 9%.

Il report della BCE ha rivelato che in Italia e in Germania si è verificato di recente un significativo incremento di questa percentuale, la quale riflette la situazione particolarmente critica delle imprese industriali. Questi dati evidenziano una realtà preoccupante per il tessuto economico europeo, segnando un momento di svolta nell’andamento delle dichiarazioni di fallimento aziendali nell’area euro.