Bbva in forte crescita nel primo semestre 2024: utile netto di 4,99 miliardi di euro

Bbva ha annunciato risultati in forte crescita nella prima metà dell’anno, trainati da un notevole slancio commerciale. L’utile netto della banca spagnola ha raggiunto i 4,99 miliardi di euro tra gennaio e giugno, segnando un incremento del 28% rispetto ai 3,88 miliardi registrati nello stesso periodo del 2023. Questo risultato, grazie a un secondo trimestre particolarmente dinamico con utili di 2,79 miliardi di euro, ha superato le previsioni degli analisti.

La banca attribuisce questa forte progressione a un aumento della concessione di prestiti alla propria clientela, con un incremento dell’11% su base annua. Questo sviluppo è stato sostenuto dall’acquisizione di 5,6 milioni di nuovi clienti, di cui il 67% tramite i servizi online. Il Messico ha rappresentato il 52% dell’utile netto, seguito dalla Spagna con il 32% e dalla Turchia con il 6%.

I risultati ottenuti mettono Bbva in una posizione favorevole per raggiungere gli ambiziosi obiettivi fissati per il 2024. Il direttore generale Onur Genc ha sottolineato: “Questa forte performance ci pone su una traiettoria solida per il raggiungimento dei nostri obiettivi ambiziosi per il 2024”.