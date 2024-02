Barclays acquisisce il business bancario di Tesco per £600 mln

Barclays ha dichiarato che acquisirà il business bancario di Tesco, con l’obiettivo di consolidare la propria posizione nel settore bancario retail del Regno Unito. Barclays prevede di pagare circa 600 milioni di sterline (758 milioni di dollari) alla chiusura dell’operazione, secondo quanto riportato in una dichiarazione ufficiale.

L’operazione include 4,2 miliardi di sterline di crediti su carte di credito, 4,1 miliardi di sterline di prestiti personali non garantiti e 6,7 miliardi di sterline in depositi dei clienti. Tesco ha affermato che, tenendo conto anche di un dividendo anticipato pagato da Tesco Bank, si aspetta di ricevere circa 1 miliardo di sterline in contanti dalla vendita e utilizzerà la maggior parte di questi fondi per un riacquisto di azioni.

L’operazione, soggetta all’approvazione normativa, dovrebbe concludersi nella seconda metà del 2024. Le due aziende stipuleranno anche un accordo decennale che consentirà a Barclays di utilizzare il marchio Tesco per commercializzare e distribuire carte di credito, prestiti personali non garantiti e depositi.

L’operazione dovrebbe ridurre il rapporto CET1 di Barclays dello 0,3%, ma non dovrebbe avere un impatto materiale sulla redditività o sulle distribuzioni agli azionisti.