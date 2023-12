Bankitalia: sofferenze in calo nel 2022

Nel 2022, le sofferenze bancarie in Italia hanno registrato una riduzione significativa. Le posizioni eliminate dai bilanci delle banche hanno raggiunto un valore di circa 22 miliardi, un dato che equivale a circa quattro volte il valore dei nuovi ingressi. Questo rappresenta un’impennata rispetto al 2021, sia in termini assoluti (17 miliardi), sia in percentuale delle sofferenze esistenti alla fine dell’anno precedente (64% rispetto al 42%).

Queste informazioni emergono da un recente report di Bankitalia che esamina i tassi di recupero delle sofferenze bancarie. L’istituto ha rilevato che l’aumento rispetto al 2021 è dovuto principalmente alle cessioni di posizioni, che sono passate da 14 a 18 miliardi.