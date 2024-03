Bankitalia, a marzo 2024 l’Eurocoin segna un nuovo incremento

A marzo 2024 l’indicatore Eurocoin ha evidenziato una crescita per il secondo mese di fila, raggiungendo 0,15 rispetto al -0,31 registrato a febbraio, tornando così in territorio positivo per la prima volta da inizio anno scorso.

L’incremento è stato reso noto dalla Banca d’Italia, che ha sottolineato come il miglioramento dell’indicatore sia stato influenzato in modo significativo dalla tendenza positiva dei mercati azionari e dal recupero degli indicatori qualitativi relativi all’attività economica.

L’Eurocoin, uno strumento sviluppato dalla Banca d’Italia, offre una visione sintetica in tempo reale della situazione congiunturale corrente nell’area euro. Questo viene fatto esprimendo l’andamento in termini di tasso di crescita trimestrale del PIL, depurato dalle componenti più erratiche come la stagionalità, gli errori di misura e la volatilità di breve periodo.