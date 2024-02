Bankitalia: a dicembre tassi in calo al 4,82%

Nel mese di dicembre, si è registrata una riduzione dei tassi di interesse applicati ai prestiti erogati alle famiglie per l’acquisto di abitazioni, inclusi i costi aggiuntivi (Taeg), che si sono attestati al 4,82%, segnando un calo rispetto al 4,92% di novembre. La percentuale di prestiti con un periodo di determinazione iniziale del tasso di interesse fino a un anno è stata del 41%, evidenziando un incremento rispetto al 22% del mese precedente.

Per quanto riguarda le nuove erogazioni di credito al consumo, il Taeg si è posizionato al 10,16%, dimostrando una leggera diminuzione dal 10,27% registrato nel mese precedente. I tassi di interesse applicati ai nuovi prestiti concessi alle società non finanziarie hanno raggiunto il 5,46%, in calo dal 5,59% di novembre. In dettaglio, i tassi per i prestiti di importo fino a 1 milione di euro sono stati del 5,72%, mentre per i prestiti con un importo superiore a tale soglia, i tassi si sono collocati al 5,28%.

Infine, i tassi passivi sui depositi complessivi in essere hanno registrato un leggero aumento, situandosi allo 0,96%, rispetto allo 0,95% del mese precedente.