Banche europee in rialzo in scia alle trimestrali Usa

Banche europee in rialzo dopo le prime trimestrali degli istituti di credito statunitensi che stanno spingendo le big del settore a Wall Street. L’indice STOXX 600 delle banche europee è salito fino al 3%, toccando il livello più alto da metà marzo dopo che JPMorgan, Citigroup e Wells Fargo hanno battuto le stime degli analisti.

In Germania, Commerzbank e Deutsche Bank scambiano in progresso rispettivamente del 5,4% e del 4,7%. In Francia, avanzano Societe Generale (+3,8%), BNP Paribas (+3,3%) e Credit agricole (+2,2%). A Piazza Affari, acquisti su BPER Banca (+4,4%), Finecobank (+4,2%), Banco Bpm (+3,4%), Intesa Sanpaolo (+3,4%) e Unicredit (+3%).

Anche a Londra, svettano le azioni di Standard Chartered (+4,7%), mentre Barclays sale del 3,4% e HSBC del 3,1%.