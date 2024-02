Record storico per l’utile netto del 2023 di Banca Ifis che oggi ha approvato i risultati preliminari del 2023.

Nel dettaglio l’utile netto è superiore del 16,8% rispetto all’obiettivo di 137 milioni di euro di utile previsto per il 2023 nel Piano Industriale del Gruppo. Confermato il target di utile netto per il 2024 di circa 160 milioni di euro, in linea con le previsioni contenute nel Piano Industriale 2022-24.