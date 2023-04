Banca Finint: utile netto a +5% pari a 15,8 milioni di euro

Utile lordo consolidato per 22,8 milioni di euro, in crescita dell’9,4% rispetto ai 20,8 milioni di euro del 2021 ed utile netto pari a 15,8 milioni di euro, in crescita del 5% rispetto ai 15,1 milioni di euro del 2021.

Questi alcuni dei risultati di Banca Finint che ha approvato i dati di bilancio consolidato relativi all’anno 2022. “I risultati del 2022 sono stati al di sopra delle aspettative”: ha dichiarato Enrico Marchi, Presidente del Gruppo Banca Finint.