Banca di Spagna rivede al rialzo le previsioni di crescita del PIL per il 2024

La Banca di Spagna ha recentemente rivisto al rialzo le sue previsioni di crescita economica per il 2024, indicando un aumento del Pil al 3,1%. Questo aggiornamento arriva nonostante le sfide poste dalle inondazioni avvenute il 29 ottobre nel sud-est del Paese. L’economia spagnola ha registrato una crescita dello 0,8% nel terzo trimestre, sostenuta principalmente dai consumi delle famiglie e dalle esportazioni.

Per il quarto trimestre, la crescita è stimata tra lo 0,6% e lo 0,7%, leggermente al di sotto delle previsioni precedenti. La Banca di Spagna ha sottolineato l’incertezza riguardante l’impatto economico delle inondazioni, stimato intorno a 0,2 punti percentuali di Pil. Guardando al futuro le previsioni per il 2025 sono state rialzate al 2,5%, con un incremento di 0,3 punti percentuali, mentre per il 2026 si prevede una crescita stabile all’1,9%. Nel 2027, si prospetta un lieve rallentamento, con una crescita prevista dell’1,7%.