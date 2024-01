Banca centrale Canada tiene tassi invariati al 5%

In linea con le previsioni, la Banca del Canada ha confermato l’obiettivo del suo tasso overnight al 5% per la quarta volta consecutiva. Questa decisione mantiene i costi di riferimento del prestito sui massimi da 22 anni, sottolineando l’impegno della banca nella sua politica monetaria restrittiva.

Il Consiglio direttivo ha espresso preoccupazione per i rischi potenziali legati all’andamento dell’inflazione. In particolare, l’aumento inatteso degli indicatori chiave dell’inflazione di base registrato a dicembre ha rafforzato la necessità di mantenere una politica rigida. La banca centrale prevede che l’inflazione headline rimarrà stabilmente in prossimità del 3% durante la prima metà dell’anno, prima di rientrare verso il target del 2% nel 2025.

La Banca ha osservato che i consumatori hanno ridotto la spesa, gli investimenti aziendali si sono contratti e le condizioni del mercato del lavoro si sono allentate. Questi fattori sottolineano l’equilibrio delicato che la Banca del Canada deve mantenere tra il controllo dell’inflazione e il sostegno alla crescita economica.