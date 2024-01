Azimut: raccolta netta 2023 di € 6,9 miliardi

Azimut ha registrato una raccolta netta totale di € 981 milioni nel mese di dicembre 2023. I flussi sono stati sostenuti in tutte le aree geografiche in cui il gruppo è presente e hanno risentito positivamente anche dell’acquisizione rilevante dell’attività di consulenza finanziaria di Australian Unity che entra nel perimetro di

Azimut Next Generation Advisory.

Questi risultati – si legge nella nota – portano la raccolta per l’anno 2023 a € 6,9 miliardi, in linea con l’obiettivo di € 6-8 miliardi per l’anno, nonostante la volatilità del mercato.