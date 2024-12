Azimut: completata transazione con Oaktree

Il Gruppo Azimut, insieme alla sua controllata australiana AZ Next Generation Advisory (AZ NGA), ha annunciato il completamento della partnership strategica con i fondi gestiti da Oaktree Capital Management. Nell’ambito della transazione, per una valutazione complessiva della società pari a 690 milioni di dollari australiani, Oaktree ha investito 240 milioni di dollari australiani per acquisire una partecipazione nella rete di consulenza finanziaria e contabile di AZ NGA.

Azimut, si legge in una nota, mantiene una partecipazione strategica a lungo termine di almeno il 25% in AZ NGA, insieme alle quote detenute dal management e dai consulenti locali, confermando l’impegno per la crescita a lungo termine della Società. Insieme, Azimut, AZ NGA e Oaktree accelereranno le attività di fusione e acquisizione, promuoveranno la crescita organica e consolideranno la leadership di AZ NGA nel settore della consulenza finanziaria australiana.