Avvio debole per banche e lusso a Piazza Affari, sale Saipem

Avvio in calo per le borse europee, dopo il weekend segnato dall’attentato a Trump. A Piazza Affari, il Ftse Mib arretra dello 0,5% a 34.400 punti, con Mps (-2,5), Moncler (-2%), Brunello Cucinelli (-1,9%) e Bper (-1,9%) tra le peggiori, mentre Saipe m(+2,4%) viaggia in controtendenza grazie a due commesse in Arabia Saudita da circa 500 milioni di dollari.

Il tentativo di assassinare l’ex presidente sembra aver rafforzato le probabilità di una vittoria dei Repubblicani nella corsa alla Casa Bianca, rafforzando il dollaro e indebolendo i Treasury.

Nella notte sono stati diffusi i dati macro sulla crescita della Cina, inferiori alle attese (Pil +4,7% nel secondo trimestre e +5% da inizio anno). In rallentamento anche le vendite al dettaglio e la produzione industriale.

Nel tardo pomeriggio interverrà il presidente della Fed, Jerome Powell, mentre sale l’attesa per la riunione della Bce di giovedì. Prosegue intanto la stagione di trimestrali americane con i conti di Goldman Sachs e BlackRock.

Sull’obbligazionario, lo spread Btp-Bund si attesta a 130 bp con il decennale italiano al 3,78% e il benchmark tedesco al 2,48%.

Tra le materie prime, il petrolio Brent è sceso sotto gli 85 dollari al barile, mentre l’oro tiene sopra i 2.400 dollari l’oncia.

Sul Forex, il cambio euro/dollaro scambia a 1,089 e il dollaro/yen a quota 158.