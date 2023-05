Autogrill: Dufry all’87% del capitale, riapertura offerta il 26 maggio

In relazione all’offerta pubblica di scambio obbligatoria con corrispettivo alternativo in denaro promossa da Dufry su Autogrill, il periodo dell’offerta si è concluso con adesioni pari al 74,33% delle azioni oggetto dell’offerta (36,81% del capitale).

In particolare, sulla base dei risultati provvisori dell’Offerta, il corrispettivo verrà pagato in azioni Autogrill per il 98,64% delle azioni portate in adesione, mentre l’1,36% ha scelto il corrispettivo alternativo in denaro di 6,33 euro.

La partecipazione complessiva di Dufry in Autogrill sale così all’87,28% del capitale sociale. L’offerta verrò prorogata di cinque giorni, e precisamente per le sedute del 26, 29, 30, 31 maggio e 1 giugno 2023, per cercare di raggiungere il 90% del capitale e far scattare l’obbligo di acquisto delle azioni residue. L’obiettivo finale è il delisting di Autogrill.