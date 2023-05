Asta Tesoro: rendimenti misti per BTp

Nell’asta di oggi, il Tesoro italiano ha piazzato titoli a medio-lungo termine per un valore complessivo di 11 miliardi di euro, riscontrando rendimenti misti tra i vari strumenti offerti.

In particolare, sono stati assegnati i BTp a 5 anni con scadenza il 1° agosto 2028 per un importo massimo di 5 miliardi di euro. Il rendimento lordo è salito di 2 punti base, raggiungendo il 3,79%. Successivamente, è stata assegnata la terza tranche del BTp a 10 anni con scadenza l’1 novembre 2033, per un ammontare di 2,5 miliardi di euro. Il rendimento di questo strumento è sceso di 9 punti base, attestandosi al 4,32%.

Infine, sono state assegnate anche l’undicesima tranche del precedente decennale benchmark con scadenza il 1° maggio 2033 per un ammontare di 2 miliardi di euro e la quinta tranche del CcTeu con scadenza il 15 ottobre 2028 per l’importo massimo di 1,5 miliardi di euro. Il rendimento del decennale benchmark si è posizionato al 4,24%, mentre quello del CcTeu è calato di 7 punti base, arrivando al 4,38%.