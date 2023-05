Asta BoT annuali: rendimento in salita e forte domanda

Oggi, il Tesoro ha emesso la prima tranche di Buoni Ordinari del Tesoro (BoT) a 12 mesi, in scadenza il 14/05/2024. L’importo totale di questa tranche ammonta a 7 miliardi di euro. La domanda per questi BoT ha raggiunto i 10 miliardi di euro, dimostrando un interesse significativo da parte degli investitori. Tale cifra corrisponde a un rapporto tra domanda e offerta di 1,44.

Il rendimento lordo dei BoT annuali ha registrato un incremento, segnando un rialzo di 7 centesimi rispetto alle aste precedenti. Questo dato si traduce in un rendimento del 3,46%, un valore in crescita che mostra un maggiore interesse da parte del mercato per questi titoli di Stato.