Apertura incerta a Wall Street: Dow Jones cede lo 0,42%

Wall Street apre con un tono incerto in una giornata in cui l’attenzione è rivolta alla stagione delle trimestrali, con i risultati delle principali banche americane sotto i riflettori. Gli utili di istituti come Goldman Sachs, Bank of America e Citigroup hanno superato le previsioni degli analisti, portando una ventata di ottimismo tra gli investitori.

Il Dow Jones è in leggero calo dello 0,42%, l’S&P-500 si mantiene stabile a 5.863 punti, mentre il Nasdaq 100 segna un lieve incremento dello 0,08%. Anche l’S&P 100 si muove sulla parità con un +0,05%.