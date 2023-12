Aon acquisisce NFP, affare da $13,4 miliardi

Aon acquisirà il broker assicurativo NFP, in un affare valutato circa $13,4 miliardi. Con questa operazione Aon punta ad espandere i servizi di consulenza finanziaria, gestione patrimoniale e previdenza.

Nonostante un’economia incerta, la domanda di prodotti assicurativi rimane solida. Il settore viene considerato a prova di recessione dato che molte polizze sono spesso garantite dai datori di lavoro, mentre alcune sono obbligatorie per legge. L’operazione dovrebbe concludersi a metà 2024 e prevede un pagamento da $7 miliardi in contanti e $6,4 miliardi in azioni Aon.

Secondo quanto dichiarato dal CFO di Aon, Christa Davies, la parte in contanti sarà finanziata attraverso un nuovo debito di $5 miliardi nel 2024 e il resto alla chiusura dell’affare, cercando di mantenere l’attuale rating di credito.

L’acquisizione ha suscitato reazioni negative tra gli investitori, con le azioni Aon in calo di oltre il 6% a Wall Street. La società si aspetta di sostenere $400 milioni di costi di transazione e integrazione una tantum legati all’affare.

NFP, fondata nel 1999, è un broker di assicurazioni sulla proprietà e infortuni, che offre consulenza sui benefit, gestione patrimoniale e consulenza su piani di pensionamento per clienti con oltre 7700 dipendenti. I broker fungono da ponte tra un assicuratore e i suoi clienti, aiutando i clienti a trovare la polizza che meglio si adatta alle loro esigenze.

Si stima che NFP genererà un fatturato annuo di $2,2 miliardi quest’anno, come dichiarato da Aon in una presentazione agli investitori. Prevede un aumento del 14% del fatturato totale nel 2024 e 2025.