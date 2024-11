Antitrust UK, ok condizionato a fusione Vodafone-Three da £15 mld

L’autorità antitrust UK ha dichiarato che la fusione da 15 miliardi di sterline tra Vodafone Group e Three sarà approvata se le aziende combinate si impegneranno a investire in un aggiornamento su tutta la rete mobile del Regno Unito.

La Competition and Markets Authority ha inoltre affermato che dovrebbero essere messe in atto misure per proteggere i clienti al fine di prevenire aumenti di prezzo. L’ente di controllo prenderà una decisione finale il 7 dicembre.

L’accordo aggregherà i due minori operatori tlc mobile fra i quattro del paese, dando vita al nuovo leader in termini di ricavi. Vodafone e Three hanno sostenuto che l’accordo migliorerà il servizio mobile britannico, che è arretrato rispetto a gran parte del resto d’Europa.