Antitrust: sanzione da 5 milioni a Enel energia. Unc: una vittoria importante

Sanzione da oltre 5 mln a Enel energia e ad agenzie partner per pratiche ingannevoli nella vendita di servizi energetici. A comminarla l’Antitrust e secondo Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, si tratta di un’ottima notizia.

“Finalmente una condanna in solido per il teleselling! Una vittoria importante, che abbiamo ottenuto segnalando la pratica commerciale ingannevole dopo aver ricevuto diverse lamentele da parte dei consumatori” afferma l’associazione. “Fare indebita pressione a chi è nel mercato tutelato per costringerlo a passare al libero, prospettandogli l’obbligo di farlo e la fine imminente della tutela, è un classico, una delle tecniche più utilizzate dai venditori. Ora speriamo che questa pratica scorretta abbia fine” conclude Dona.