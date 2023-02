Anima acquista l’80% di Castello SGR. Deal aumenta la diversificazione del business (analisti)

Anima ha acquisito l’80% di Castello SGR, società leader nella promozione e gestione di prodotti di investimento alternativi, prevalentemente real estate con sede a Milano. Il controvalore è di € 60mn, che saranno pagati interamente per cassa. Il closing è previsto per il terzo trimestre del 2023.

A seguito del closing della transazione, i fondi gestiti da Oaktree Capital Management, L.P. (`Oaktree`), attuale azionista di maggioranza, manterranno il rimanente 20% del capitale (con una opzione put/call). La strategia riferita ad Oaktree Global Opportunities continuerà ad utilizzare la piattaforma di Castello per futuri investimenti in RE nel mercato italiano. L`attuale CEO di Castello manterrà l`incarico anche a seguito del passaggio delle quote societarie.

Il deal, sottolinea Equita, aumenta la diversificazione del business, in particolare nel segmento degli alternativi. Obiettivo dichiarato è quello di creare un player leader in Italia nelle strategie multi-asset.

“Post deal, il D/EBITDA 2022 pro-forma sarebbe