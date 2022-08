Amazon si butta nel campo delle pulizie e mette le mani su iRobot

Amazon acquista iRobot, divenuto famoso nel 2022 con l’aspirapolvere Roomba. La società ha una storia di semplificazione della vita dei clienti con prodotti innovativi per la pulizia della casa e ha continuato a innovare con ogni tipo di prodotti, risolvendo problemi difficili per aiutare i clienti a recuperare tempo prezioso nelle loro giornate.

“Sappiamo che risparmiare tempo è importante e che le faccende domestiche richiedono tempo prezioso che può essere speso meglio per fare qualcosa che i clienti amano”, ha dichiarato Dave Limp di Amazon Devices. “Nel corso di molti anni, il team di iRobot ha dimostrato la sua capacità di reinventare il modo in cui le persone puliscono, con prodotti incredibilmente pratici e inventivi: dalla pulizia quando e dove i clienti vogliono, evitando gli ostacoli più comuni in casa, allo svuotamento automatico del cestino della raccolta. I clienti amano i prodotti iRobot e sono entusiasta di lavorare con il team iRobot per inventare modi che rendano la vita dei clienti più semplice e piacevole.”

“Da quando abbiamo fondato iRobot, il nostro team ha avuto come missione quella di creare prodotti innovativi e pratici che semplificassero la vita dei clienti, dando vita a invenzioni come Roomba e iRobot OS”, ha dichiarato Colin Angle, presidente e CEO di iRobot. “Amazon condivide la nostra passione per la realizzazione di innovazioni ponderate che permettano alle persone di fare di più in casa, e non riesco a pensare a un posto migliore per il nostro team per continuare la nostra missione. Sono entusiasta di far parte di Amazon e di vedere cosa potremo costruire insieme per i clienti nei prossimi anni.”

Amazon acquisirà iRobot per 61 dollari per azione in una transazione interamente in contanti valutata in circa 1,7 miliardi di dollari, incluso il debito netto di iRobot. Al termine della transazione, Colin Angle rimarrà CEO di iRobot.