Alert Fmi: correzioni disordinate nei mercati immobiliari

Il Fondo Monetario Internazionale ha messo in guardia venerdì da correzioni “disordinate” dei prezzi delle case in Europa, in un momento in cui la Regione sta lottando per ridurre l’inflazione.

Nelle sue ultime prospettive economiche regionali per l’Europa, il FMI ha affermato che una correzione al ribasso è già in corso in alcuni mercati immobiliari europei, ma il calo potrebbe accelerare con l’ulteriore aumento dei tassi di interesse da parte delle banche centrali.